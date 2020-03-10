В Чите состоятся всероссийские соревнования конькобежцев

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они будут бороться за призы олимпийской чемпионки Людмилы Титовой



С 11 по 13 марта в Чите пройдут всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы заслуженного мастера спорта СССР, олимпийской чемпионки Людмилы Титовой. Состязания будут проходить на ледовом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье». Торжественное открытие соревнований состоится 12 марта в 13:00.



Людмила Титова ежегодно является почётным гостем соревнований. «Очень приятно, что на моих глазах дети растут. Я вижу их первые шаги, и когда они уже стали настоящими спортсменами. Условия и организация соревнований в Чите на хорошем уровне. Поэтому дети чувствуют себя комфортно и очень любят сюда приезжать», – отмечает спортсменка. В этом году в Забайкалье вновь ожидается её приезд.



Данные соревнования проводятся с 1974 года. Ежегодно в состязаниях принимают участие более 200 спортсменов из городов Сибири и Дальнего Востока: Кемерово, Барнаул, Красноярск, Иркутск, Шелехово, Ангарск, Биробиджан, Хабаровск. В 2014 году в соревнованиях принимали участие спортсмены из Китая и Монголии. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Справка



Советская конькобежка Людмила Евгеньевна Титова – уроженка Читы. Заслуженный мастер спорта СССР с 1968 года. Чемпионка зимних Олимпийских игр 1968 года на дистанции 500 метров, серебряный призёр на дистанции 1000 метров. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1972 года на дистанции 500 метров. Абсолютная чемпионка СССР 1968 года. Чемпионка СССР 1971 и 1972 годов в спринтерском многоборье. Шестикратная чемпионка СССР 1967, 1968, 1970-1972 годов на спринтерских дистанциях.



Установила мировой рекорд на дистанции 1000 метров — 1.29,5 (1970), 1.29,0 (1971) и 1.27,7 (1971). Автор книги «От ржавого конька до Летучего голландца». После окончания спортивной карьеры работала спортивным комментатором Гостелерадио.



С 2014 года принимает активное участие в акциях всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодёжи России» Российского союза спортсменов.



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