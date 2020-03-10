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В Улан-Удэ к благоустройству бульвара по Фрунзе приступят после ремонта сетей

В Улан-Удэ к благоустройству бульвара по Фрунзе приступят после ремонта сетей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы по благоустройству бульвара разделили на два этапа

Как сообщал «Байкал-Daily», на объекте - бульваре по улице Фрунзе - будут выполнены следующие работы: ремонт тротуарного покрытия, озеленение, ремонт ограждения, устройство летнего водопровода и др. Сегодня выяснилось, что в планах по благоустройству бульвара произошли изменения. Объём работ по облагораживанию территории увеличился – будут отремонтированы дополнительно инженерные сети.

- Улан-Удэ получил федеральные деньги на проведение реконструкции сетей в исторической части города. Ремонту будут подлежать сети тепло- и водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. При подготовке материалов было выявлено, что часть работ будет проводиться именно на территории бульвара по улице Фрунзе. Там необходимо отремонтировать канализационный коллектор, который уже имеет достаточный износ, - отметила на брифинге начальник отдела экономического мониторинга комитета городского хозяйства Улан-Удэ Елена Заяшникова.

Теперь благоустройство территории бульвара разделено на два этапа. На первом этапе будут отремонтированы сети, а после начнутся непосредственно работы по благоустройству самой территории.


благоустройство
 
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