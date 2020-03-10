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В Иркутске продавец пыталась подкупить полицейского

В Иркутске продавец пыталась подкупить полицейского
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Правоохранитель отказался от 80 тысяч рублей

Следственным отделом по Куйбышевскому району Иркутска завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней иркутянки. Она обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника.

По версии следствия, в конце января старшим участковым уполномоченным полиции в торговом павильоне рынка «Китай город» был выявлен контрафактный товар и изъят для проведения необходимого исследования. Продавец, не желая привлечения к административной ответственности, решила через посредника передать участковому взятку.

80 тысяч рублей были переданы её знакомым сотруднику полиции, однако он отказался от денежных средств, взяткодатели были доставлены в отдел полиции.

- Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 8 лет, - разъяснили в пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Иркутск взятка
 
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