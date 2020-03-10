В Иркутской области посоревнуются в сдаче макулатуры

Победителей акции наградят премиями и ценными призами



С 16 марта по 30 апреля в Иркутской области пройдёт экомарафон-переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция проходит в виде соревнований между районами и городами Иркутской области. Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.



К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населённых пунктов Иркутской области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (более 300 кг макулатуры в одном месте. Это шесть стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности, для отдаленных районов – от 500 кг макулатуры). Далее оставить заявку на официальном сайте акции сдай-бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com .



Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!».



По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг муниципалитетов. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции, вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно графику проведения акции.



По итогам акции все участники будут награждены благодарностями, а самые результативные – денежными премиями. Премии выплачиваются в зависимости от количества собранной макулатуры (начиная от 500 кг при удалённости не более 100 км от пункта приёма макулатуры и 1000 кг, если расстояние от населённого пункта до пункта приёма макулатуры более 100 км).



В случае, если общий результат области будет более 100 тонн, финалисты получат ценные призы, которые они смогут выбрать сами. Среди них: аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя); телескоп; экокинофестиваль; цифровой микроскоп; уличный спортивный комплекс; пополнение библиотечного фонда; либо другой приз, на усмотрение победителя, связанный с экологической направленностью. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.

