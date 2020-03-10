В Улан-Удэ появился билборд с экоактивистом Чингисом Болотовым

Лидер КВН-движения и руководитель экопроекта «Мусор из головы» стал лицом рекламной кампании



В Улан-Удэ на улице Терешковой, 2 появился билборд с лицом лидера КВН-движения и руководителя экопроекта по очищению озера Байкал «Мусор из головы» Чингиса Болотова. На рекламном щите крупным шрифтом написано: «Чингис Болотов, спасибо, что делаешь Улан-Удэ лучше».



Экоактивист стал героем рекламной кампании, приуроченной к выходу нового комедийного сериала «Патриот» на телеканале ТНТ.



- Когда поступило такое предложение от ТНТ, я с большим удовольствием поучаствовал в такой акции, – признался Чингис. – Здорово, что событие проходит в 22 городах страны, и мы можем узнать, что люди делают для тех мест, в которых живут. Очень жду сериал «Патриот», хочу понять, как действует герой Саня Кучин, и надеюсь, что он меня вдохновит на дальнейшие действия. Мне нужна подпитка от него, его суперэнергия. Зачастую не хватает ресурсов, как физических, так и финансовых, бывает, что и люди не понимают твоих действий и дел. Поэтому акция ТНТ – это большая ответственность для меня, мотивация, чтобы двигаться дальше и делать что-то хорошее, - поделился экоактивист.



Сериал стартует 10 марта и расскажет о спецназовце Сане Кучине, который возвращается из армии в родной городок с большой мечтой сделать свой дом лучшим местом на земле. Саня — честный, деятельный парень с горячим сердцем, уверен, что у него получится исправить всех хулиганов и алкоголиков, а еще — добиться сердца любимой со школьных времён девушки.



Главную роль в «Патриоте» сыграл Антон Жижин – дебютант в кино, ученик известного режиссёра и драматурга Николая Коляды. Также в сериале снялись Алексей Базанов, для которого работа в «Патриоте» стала первым опытом креативного продюсирования, Владимир Сычев («Физрук»), Анастасия Талызина, Алена Савастова, Василий Березин, рэпер Нигатив и многие другие, рассказали в пресс-службе телеканала.





