Такую же особенность имеют кони из Канады и Испании
Забайкальскую породу лошадей планируют изучить американские ученые из-за отличительного признака – кудрявости.
- В этом году планируется приезд ученых из Америки, в связи с тем, что забайкальские лошади имеют особенность – кучерявость, которую можно встретить в Канаде и Испании. Специалисты будут выяснять происхождение лошадей, чтобы узнать откуда пришла такая особенность – из Забайкалья, Канады или Испании, – рассказала директор Читинской государственной конюшни Юлия Цыденова.
Забайкальскую породу лошадей разводят в шести племенных хозяйствах региона. По информации специалистов Читинской государственной конюшни, поголовье этих животных растёт. В 2019 году зафиксировано увеличение на 4,5 процента по сравнению с 2018 годом.
Читинская государственная заводская конюшня является одной из старейших организаций города Читы. Здесь есть свой ипподром, являющийся основным полигоном для отработки секционно-племенной работы коневодства. На ипподроме испытывается каждый год более 100 голов. От Красноярска до Владивостока – это единственный лицензированный ипподром, поэтому соседние регионы привозят лошадей для испытания в Забайкалье. Здесь же работает конноспортивная секция, где занимаются спортсмены с двумя взрослыми разрядами и одним юношеским.
Также Читинская госконюшня находится на втором месте в России по производительности жеребцов. Кобыл из Забайкалья доставляют в Республику Бурятия, Иркутскую и Амурскую области, Хабаровский край, а также перевозят коней в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Американцы приедут в Забайкалье изучать кучерявость лошадей
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