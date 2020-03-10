В Иркутской области мужчина помог задержать наркосбытчицу

Общество, Фото: из архива

Женщина делала «закладку», когда её увидел прохожий



Следователи города Усть-Илимск Иркутской области возбудили уголовное дело по факту сбыта наркотиков.



Это стало возможным благодаря помощи одного из жителей города. Мужчина заметил, как в лесу одного из микрорайонов, неизвестная бросила свёрток синего цвета в сугроб.



Заподозрив неладное, усть-илимец решил вызвать полицию. В этот момент, женщина бросилась бежать. Однако мужчина догнал её и передал в руки сотрудников полиции.



В отдел доставили 34-летнюю жительницу Братска. В выброшенном ей свёртке находились синтетические наркотики.



В ходе расследования полицейскими было установлено ещё несколько мест с так называемыми закладками. Задержанная рассказала, что приобретала наркотики через интернет и сбывала их на территории Усть-Илимска и Братска.



женщине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Руководство межмуниципального отдела намерено поощрить неравнодушного мужчину.





