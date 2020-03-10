В Иркутской области мужчина помог задержать наркосбытчицу

Женщина делала «закладку», когда её увидел прохожий
Следователи города Усть-Илимск Иркутской области возбудили уголовное дело по факту сбыта наркотиков.
Это стало возможным благодаря помощи одного из жителей города. Мужчина заметил, как в лесу одного из микрорайонов, неизвестная бросила свёрток синего цвета в сугроб.
Заподозрив неладное, усть-илимец решил вызвать полицию. В этот момент, женщина бросилась бежать. Однако мужчина догнал её и передал в руки сотрудников полиции.
В отдел доставили 34-летнюю жительницу Братска. В выброшенном ей свёртке находились синтетические наркотики.
В ходе расследования полицейскими было установлено ещё несколько мест с так называемыми закладками. Задержанная рассказала, что приобретала наркотики через интернет и сбывала их на территории Усть-Илимска и Братска.
женщине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Руководство межмуниципального отдела намерено поощрить неравнодушного мужчину.
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Общество, Фото:
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