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Мэрия об участке школы №60 в центре Улан-Удэ: «Участок не соответствует строительным нормам»

Мэрия об участке школы №60 в центре Улан-Удэ: «Участок не соответствует строительным нормам»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Старое здание школы подлежит сносу, а новое построят в 103 микрорайоне

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ ученики адаптивной школы №60 временно будут обучаться в школе №63 в 113 квартале. Такие решения приняты в связи с изношенностью здания школы №60.

- Здание, в котором обучаются дети 60-й школы, построено в 1917 году. Комитет по образованию в прошлом году заключил договор с организацией для обследования её технического состояния, и в конце 2019 года по заключению техническое состояние здания определено в целом как ограниченно работоспособное, а в отдельных конструктивных элементах как близкое к аварийному. Нормативный срок эксплуатации здания исчерпан. Физический износ здания составляет 81,2 %, - сообщила председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

Всего в школе №60 обучаются 555 детей: 171 - в здании образовательного учреждения, остальные - на домашнем обучении.

В 2021 году в городе начнётся строительство нового здания школы №60. В 103-м микрорайоне найден и сформирован земельный участок.

- На сегодняшний день администрацией города выделены средства на разработку проектно-сметной документации для строительства школы №60 в размере 10 млн рублей. Комитетом по образованию совместно с администрацией школы подготовлено техническое задание для строительства школы, определены, какие учебные кабинеты необходимы, определены дополнительные 8 специализированных кабинетов для работы с детьми с ограниченными возможностями. Предусмотрено строительство оздоровительных зон. На сегодняшний день техническое задание уже направлено в «Улан-Удэстройзаказчик» на разработку проектно-сметной документации здания, - сообщила Татьяна Митрофанова.

Торги на строительные работы завершились, подрядчик определён. Проектно-сметная документация будет готова в декабре 2020 года. Строительство школы начнётся в 2021 году.

По словам Татьяны Митрофановой, были рассмотрены и другие земельные участки для строительства новой школы, в том числе в центре города, но они не являются муниципальными и имеют срок освоения не менее 5 лет. На месте старого здания новую школу также не предоставляется возможным.

- Существующий участок, так как школа была построена более 100 лет назад, не соответствует всем строительным нормам, - пояснила председатель комитета по образованию.

В школе №63 ученикам 60-й школы будет выделено 10 кабинетов. За счёт средств местного бюджета в школе проводится капремонт для создания доступной среды. На эти цели было выделено 4,5 млн рублей. Сейчас подготовительные мероприятия завершаются, ученики 60-й школы в скором времени приступят к учебному процессу.


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