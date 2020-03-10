Причиной стала профилактика коронавируса
9 марта в дирекцию по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске поступило официальное письмо от Казахстанской ассоциации бенди. В нём сообщается, что национальная сборная Республики Казахстан не примет участия в чемпионате мира среди мужских команд.
Министерство культуры и спорта Казахстана рекомендовало республиканским федерациям по видам спорта отменить командирование спортсменов в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, и в целом воздержаться от поездок за пределы Казахстана в целях профилактики. Такие меры поручил принять президент Республики Касым-Жомарт Токаев.
Так как сборная Казахстана должна была выступать в группе «А», команды которой играют в Иркутске с 29 марта по 5 апреля, дирекция турнира ждёт решения международной федерации хоккея с мячом по возможной замене команды Казахстана на другую сборную. Следовательно, изменится календарь матчей, который также нужно будет утвердить.
В связи с этими изменениями продажа билетов на матчи сильнейшей группы «А» начнётся 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Казахстан отказался ехать в Иркутск на чемпионат мира по хоккею с мячом
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