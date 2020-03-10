В Улан-Удэ в такси с пассажирами врезался микрогрузовик

Авария случилась на Мясокомбинате вчера
Накануне, 9 марта, около 19 часов в районе Мясокомбината в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись микрогрузовик и автомобиль такси.
- На повороте грузовик выехал на полосу встречного движения, дедушка не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем такси, который двигался в направлении Мясокомбината, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.
По его словам, в такси находился пассажир. В аварии обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
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