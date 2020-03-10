В Улан-Удэ росгвардейцы помогли перенести более тысячи ценных книг

Оказать помощь старейшей библиотеке Бурятии пришли студенты различных учебных заведений, волонтёры, постоянные читатели библиотеки. Фонд составляет более миллиона книг, не считая периодической литературы, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.









Как сообщал «Байкал-Daily», телекомпания НТВ сняла сюжет про переезд библиотеки. Здесь выяснилось, что некоторых сотрудникам библиотеки потребовалась помощь медиков из-за высоких нагрузок





Более тысячи экземпляров редких и ценных книг перенесли росгвардейцы в рамках оказания помощи Национальной библиотеке Бурятии.Сотрудники вневедомственной охраны были задействованы в отделе редких и ценных книг Национальной библиотеки, где хранятся дореволюционные книги, старопечатные издания XVIII века, краеведческий фонд и старинные буддийские трактаты.- Наша библиотека получила новое здание, теперь перед нами стоит большая задача по перемещению всего книжного фонда, Книги старые, требуют бережного перемещения, упакованы в коробки. Наш фонд характеризует книжную культуру Бурятии с начала издания. Спасибо большое Росгвардии, что откликнулись и помогли, - рассказывает главный библиотекарь отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки Бурятии Ольга Васильева.