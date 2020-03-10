В Бурятии активисты нашли массу дефектов в квартирах для детей-сирот









Представители Общероссийского народного фронта в Бурятии направили в министерство строительства и модернизации ЖКК запрос с просьбой провести совместную выездную проверку квартир для детей-сирот в Кабанском районе на соответствие требованиям строительных норм и правил. Нарекания у общественников вызвала как процедура проведения торгов, так и состояние самих помещений.- Как показала проверка активистов ОНФ, дефектов масса: в некоторых квартирах неисправен санузел, обои местами отклеились, деревянные полы потрескались, на плитке видны сколы, оконная фурнитура – некачественная, а на одной из батарей установлен кухонный смеситель. В плохом состоянии находится и электропроводка – имеются «скрутки», отсутствуют отдельные электрические линии на электропечи и водонагреватели, - сообщают активисты.Эксперты Народного фронта выяснили, что семь контрактов на покупку квартир в Кабанском районе были заключены с ноября по декабрь 2019 года.- Но, несмотря на то что жильё было принято и оплачено, оно до сих пор не передано детям-сиротам из-за многочисленных нарушений. Возникли вопросы у общественников и к процедуре проведения торгов, которые объявлялись в одно и то же время с одинаковыми требованиями. Участники же подавали заявки только в одних торгах и не конкурировали друг с другом. Таким образом, экономии на аукционах не произошло, и квартиры приобретались по начальной максимальной цене, - отмечают также они.По данному факту активисты ОНФ направят запрос в управление Федеральной антимонопольной службы для проверки возможного сговора.- Мы считаем, что управление капитального строительства не должно было принимать квартиры в таком состоянии. Специалисты подошли к процессу приёмки формально: стремясь освоить бюджетные средства до конца года, они принимали квартиры, не соответствующие требованиям технического задания по контракту. Мы направили в министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства запрос с требованием соблюдения законодательства по созданию рабочей группы, а также с просьбой провести совместную выездную проверку квартир на соответствие требованиям строительных норм и правил, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко.Ранее жильё для сирот приобреталось в одноэтажных жилых домах. Однако данная система показала свою неэффективность – квартиры были низкого качества, и сироты отказывались проживать в таких домах. В 2019 году управление капитального строительства стало приобретать жильё на вторичном рынке в многоквартирных домах. В ноябре прошлого года было издано распоряжение правительства, согласно которому была создана и утверждена рабочая группа по оценке готовности жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, в которую входит в том числе представитель ОНФ.