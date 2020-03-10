Он состоится в воскресенье, 15 марта
15 марта в Улан-Удэ пройдёт «Baikal Golden Stars» – открытый чемпионат Республики Бурятия по бодибилдингу. По итогам приёма предварительных заявок порядка 90 спортсменов из Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) поборются за чемпионство в различных номинациях бодибилдинга.
В соревнованиях будут представлены номинации: бодибилдинг, классический бодибилдинг, «Classic Physique», «Men’s Physique», бодифитнес, фитнес-бикини, фитмодель. Чемпионат состоится в КТЦ «Феникс» с 13:00. Об этом сообщает пресс-служба федерации бодибилдинга Республики Бурятия.
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по бодибилдингу
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