Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по бодибилдингу

Он состоится в воскресенье, 15 марта



15 марта в Улан-Удэ пройдёт «Baikal Golden Stars» – открытый чемпионат Республики Бурятия по бодибилдингу. По итогам приёма предварительных заявок порядка 90 спортсменов из Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) поборются за чемпионство в различных номинациях бодибилдинга.



В соревнованиях будут представлены номинации: бодибилдинг, классический бодибилдинг, «Classic Physique», «Men’s Physique», бодифитнес, фитнес-бикини, фитмодель. Чемпионат состоится в КТЦ «Феникс» с 13:00. Об этом сообщает пресс-служба федерации бодибилдинга Республики Бурятия.



Возрастное ограничение 6+