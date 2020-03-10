 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Марта

09 Марта

Популярное

В Улан-Удэ провели спринтерские лыжные гонки

В Улан-Удэ провели спринтерские лыжные гонки
Общество,  Фото:пресс-служба федерации лыжных гонок РБ
Они были посвящены преподавателю ВСГУТУ

5 и 6 марта в Улан-Удэ на лыжной базе Восточно-Сибирского технологического университета прошли республиканские соревнования, посвящённые памяти заслуженного работника физической культуры Республики Бурятия Павла Маркова. Соревнования носили формат спринтерских гонок классическим и свободным стилями, сообщает федерация лыжных гонок РБ.

В первый день соревнований была открыта мемориальная доска в память о тренере и преподавателе. Тёплые слова сказали друзья, соратники, а также воспитанники Павла Тихоновича. Далее прошла квалификация классическим стилем, по итогам которой сформировались составы спринтерских забегов в своих возрастных категориях и группах. Во второй день на этой же трассе прошли спринтерские гонки коньковым стилем.

По итогам двух дней гонок традиционно прошло награждение победителей и призёров, в котором принял участие министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов. Победителями в индивидуальном спринте стали:

Классический стиль
Девушки 2004 г.р. и моложе – Елена Смолина (Усть-Баргузинская СШ);
Юноши 2004 г.р. и моложе – Николай Дакич (СШОР Гусиноозёрска);
Юноши 2002-2003 гг.р – Юрий Соснин (Селенгинская СШ);
Женщины 2003 г.р и старше – Татьяна Нечаева (СШОР Гусиноозёрска);
Мужчины 2001 г.р и старше – Дмитрий Онопко (РСШОР).

Свободный стиль
Девушки 2004 г.р. и моложе – Елена Смолина (Усть-Баргузинская СШ);
Юноши 2004 г.р. и моложе – Игнат Михайлов (Заиграевский район);
Юноши 2002-2003 гг.р – Юрий Соснин (Селенгинская СШ);
Женщины 2003 г.р и старше – Татьяна Нечаева (СШОР Гусиноозёрска);
Мужчины 2001 г.р и старше – Игорь Елтышев (СШ №4).
спорт лыжные гонки Улан-Удэ лыжный спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Американцы приедут в Забайкалье изучать кучерявость лошадей
Американцы приедут в Забайкалье изучать кучерявость лошадей
Общество, 10.03.2020
Такую же особенность имеют кони из Канады и Испании
В Иркутской области посоревнуются в сдаче макулатуры
В Иркутской области посоревнуются в сдаче макулатуры
Общество, 10.03.2020
Победителей акции наградят премиями и ценными призами
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса среди балетмейстеров
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса среди балетмейстеров
Общество, 10.03.2020
Новый танцевальный проект помог раскрыться многим талантам
МЧС предупреждает Забайкалье о сильном ветре
МЧС предупреждает Забайкалье о сильном ветре
Общество, 10.03.2020
Ветер до 20 метров в секунду ожидается в крае 11 марта
В Бурятии продлено действие закона по доплате приёмным родителям
В Бурятии продлено действие закона по доплате приёмным родителям
Общество, 10.03.2020
Новый документ принят региональным парламентом 5 марта этого года
Рэпер из Улан-Удэ Everthe8 выпустил новый клип
Рэпер из Улан-Удэ Everthe8 выпустил новый клип
Общество, 10.03.2020
Фанаты рэпера в восторге от клипа на трек «Gimme Dat»
В Иркутской области мужчина помог задержать наркосбытчицу
В Иркутской области мужчина помог задержать наркосбытчицу
Общество, 10.03.2020
Женщина делала «закладку», когда её увидел прохожий
Житель Бурятии из ревности убил мужчину
Житель Бурятии из ревности убил мужчину
Общество, 10.03.2020
Избитого мужчину он скинул в смотровую яму, где тот скончался от полученных травм
В Иркутске продавец пыталась подкупить полицейского
В Иркутске продавец пыталась подкупить полицейского
Общество, 10.03.2020
Правоохранитель отказался от 80 тысяч рублей
Читинка пыталась передать в колонию наркотики в грецких орехах
Читинка пыталась передать в колонию наркотики в грецких орехах
Общество, 10.03.2020
Посылка предназначалась 43-летнему осуждённому
Улан-удэнский спектакль «Наводнение» покажут экспертам «Золотой маски»
Улан-удэнский спектакль «Наводнение» покажут экспертам «Золотой маски»
Общество, 10.03.2020
Премьера театрального произведения состоялась в ноябре прошлого года
Гости нацпарка в Бурятии угадывают животных по следам и кормят птиц с рук
Гости нацпарка в Бурятии угадывают животных по следам и кормят птиц с рук
Общество, 10.03.2020
Востребованность экологического маршрута на лыжах в последние годы возросла

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^