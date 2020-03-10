Они были посвящены преподавателю ВСГУТУ
5 и 6 марта в Улан-Удэ на лыжной базе Восточно-Сибирского технологического университета прошли республиканские соревнования, посвящённые памяти заслуженного работника физической культуры Республики Бурятия Павла Маркова. Соревнования носили формат спринтерских гонок классическим и свободным стилями, сообщает федерация лыжных гонок РБ.
В первый день соревнований была открыта мемориальная доска в память о тренере и преподавателе. Тёплые слова сказали друзья, соратники, а также воспитанники Павла Тихоновича. Далее прошла квалификация классическим стилем, по итогам которой сформировались составы спринтерских забегов в своих возрастных категориях и группах. Во второй день на этой же трассе прошли спринтерские гонки коньковым стилем.
По итогам двух дней гонок традиционно прошло награждение победителей и призёров, в котором принял участие министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов. Победителями в индивидуальном спринте стали:
Классический стиль
Девушки 2004 г.р. и моложе – Елена Смолина (Усть-Баргузинская СШ);
Юноши 2004 г.р. и моложе – Николай Дакич (СШОР Гусиноозёрска);
Юноши 2002-2003 гг.р – Юрий Соснин (Селенгинская СШ);
Женщины 2003 г.р и старше – Татьяна Нечаева (СШОР Гусиноозёрска);
Мужчины 2001 г.р и старше – Дмитрий Онопко (РСШОР).
Свободный стиль
Девушки 2004 г.р. и моложе – Елена Смолина (Усть-Баргузинская СШ);
Юноши 2004 г.р. и моложе – Игнат Михайлов (Заиграевский район);
Юноши 2002-2003 гг.р – Юрий Соснин (Селенгинская СШ);
Женщины 2003 г.р и старше – Татьяна Нечаева (СШОР Гусиноозёрска);
Мужчины 2001 г.р и старше – Игорь Елтышев (СШ №4).
В Улан-Удэ провели спринтерские лыжные гонки
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