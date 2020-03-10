В Чите дальнобойщик не смог подкупить полицейского

Машина водителя не была оборудована тахографом
На стационарном посту ДПС на въезде в Читу инспектор ГИБДД остановил грузовой автомобиль. За рулём большегруза был житель Краснодарского края.
При досмотре и проверке выяснилось, что машина не оборудована тахографом, что не позволяет контролировать соблюдение водителем норм времени управления автомобиля и режима труда и отдыха. За такое нарушение предусмотрен штраф.
Чтобы избежать составление протокола, 55-летний водитель предложил сотруднику полиции «денежное вознаграждение».
Действия водителя были задокументированы. В отношении него составлен административный протокол.
- Кроме того, за дачу взятки, не превышающей 10 тысяч рублей, в действиях нарушителя усматриваются признаки уголовно преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2. УК РФ,- сообщили пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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