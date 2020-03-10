В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам 490 тысяч

Женщина поверила аферистам и перевела деньги на «безопасный счёт»



В Ангарске Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, совершённого в отношении местной жительницы.



Выяснилось, что 7 марта 55-летней ангарчанке, работающей бухгалтером в образовательном учреждении, позвонила женщина и, представившись сотрудником банка, сообщила, что со счетов собеседницы мошенники пытаются украсть деньги. Чтобы эта операция не состоялась, «сотрудница банка» предложила срочно перевести средства на «безопасный счёт».



Поверив собеседнице, жительница города нефтехимиков выполнила требования и перевела свыше 490 тысяч рублей на указанный ей счёт. Только после этого позвонила на «горячую линию» банка и узнала, что в отношении неё были совершено мошенничество.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





