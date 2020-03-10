В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу

Общество, Фото: ЗАГС РБ

Юбиляры поделились секретами долгой совместной жизни



29 февраля в Дворце бракосочетания Улан-Удэ торжественно отпраздновала золотой юбилей супружеской жизни семья Соболевых Михаила Семеновича и Тамары Анатольевны.



Заслуженных работников культуры пришли поздравить самые близкие и родные люди. Самые добрые и искренние слова благодарности услышали юбиляры поздравления и пожелания в свой адрес.



- В свою очередь супруги поделились секретами долгой совместной жизни – это взаимопонимание, поддержка друг друга в любых ситуациях. Красоты, крепкого здоровья, долголетия, пожелали нашим юбилярам дети и родные! – сообщили в пресс-службе республиканского ЗАГСа.

