Юбиляры поделились секретами долгой совместной жизни
29 февраля в Дворце бракосочетания Улан-Удэ торжественно отпраздновала золотой юбилей супружеской жизни семья Соболевых Михаила Семеновича и Тамары Анатольевны.
Заслуженных работников культуры пришли поздравить самые близкие и родные люди. Самые добрые и искренние слова благодарности услышали юбиляры поздравления и пожелания в свой адрес.
- В свою очередь супруги поделились секретами долгой совместной жизни – это взаимопонимание, поддержка друг друга в любых ситуациях. Красоты, крепкого здоровья, долголетия, пожелали нашим юбилярам дети и родные! – сообщили в пресс-службе республиканского ЗАГСа.
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу
Общество, Фото:
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