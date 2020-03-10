Вячеслав Сухоруков примет граждан в Кабанском районе
13 марта с 10 до 12 часов руководитель следственного управления СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков проведёт личный приём граждан в Кабанском районе по адресу: село Кабанск улица Кооперативная, 3б, в здании следственного отдела.
Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Столяров Дмитрий Алексеевич), 8(3012)21-46-23 (Зайцева Елена Валерьевна) и 8 (30138) 43-1-69 (Цыденжапов Андрей Николаевич).
- В целях соблюдения прав граждан, записавшихся на личный прием, регламент приема предусматривает поочередный индивидуальный прием граждан в соответствии со временем записи. Во время приема могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности. Коллективный прием граждан в указанный день не предусмотрен. Для обращения на личный прием гражданам необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт), - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Также граждане могут направить обращение или заявлением для рассмотрения в следственное управление в электронном виде, заполнив соответствующую форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте следственного управления. Помимо этого, пользователи социальных сетей могут задать текущие вопросы или направить сообщения по иным вопросам через официальное сообщество следственного управления в «Вконтакте».
Главный следователь Бурятии проведёт личный приём граждан
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