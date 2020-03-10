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В Бурятии началась подготовка к российско-монгольскому учению «Селенга-2020»

В Бурятии началась подготовка к российско-монгольскому учению «Селенга-2020»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Учение нацелено на борьбу с международным терроризмом

В Улан-Удэ завершилась первая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2020».

В ходе переговоров представители Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии согласовали замысел совместного учения, порядок практических действий подразделений, организацию питания, бытового обслуживания, обеспечение ГСМ монгольских подразделений на территории России.

Кроме того, был согласован порядок пересечения государственной границы России подразделениями ВС Монголии.

- Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военные двух стран с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В текущем году «Селенга» состоится в конце сентября, в нем планируется задействовать ряд подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии.
ВВО
 
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