Спасатели призывают соблюдать осторожность и не выезжать на лёд вне переправы
В Иркутской области в связи с повышением среднесуточных температур наблюдается ухудшение обстановки на водных объектах. Так, в Ольхонском районе на озере Байкал по обе стороны мыса Зундук образовались промоины.
- Их ширина - от 30 до 50 сантиметров, и на фоне потепления промоины будут увеличиваться. Убедительная просьба соблюдать требования безопасности и помнить о недопустимости выезда на лед вне ледовой переправы, - подчеркнул госинспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Дмитрий Петрушкин.
Выезд на лед водных объектов под запрещающие знаки сопряжен с высокими рисками для жизни и здоровья как самих водителей, так и пассажиров. Функционирование бесконтрольных необорудованных зимников зачастую приводит к происшествиям, гибели людей, нанесению ущерба экологии, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
На Байкале образовались опасные промоины
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина поверила аферистам и перевела деньги на «безопасный счёт»
Юбиляры поделились секретами долгой совместной жизни
Вячеслав Сухоруков примет граждан в Кабанском районе
Учение нацелено на борьбу с международным терроризмом
Спасатели призывают соблюдать осторожность и не выезжать на лёд вне переправы
Сухофрукты неизвестного происхождения запретили вывозить из России
Между зоозащитниками и предприятием «ЦАСС» разгорелся конфликт
Мужчины забрали с прилавка телефон женщины и деньги из кассы
Всего планируется собрать более 40 тонн шишек
На магические сеансы потерпевшая перевела более миллиона рублей
Злоумышленники украли продукты алкоголь и сигареты
Мужчину приговорили к исправительным работам
Мужчина вырубил 19 лиственниц
В композиции поётся о материнской любви
Рядом с телом погибшего обнаружены газовые баллоны