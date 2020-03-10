На Байкале образовались опасные промоины

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели призывают соблюдать осторожность и не выезжать на лёд вне переправы



В Иркутской области в связи с повышением среднесуточных температур наблюдается ухудшение обстановки на водных объектах. Так, в Ольхонском районе на озере Байкал по обе стороны мыса Зундук образовались промоины.



- Их ширина - от 30 до 50 сантиметров, и на фоне потепления промоины будут увеличиваться. Убедительная просьба соблюдать требования безопасности и помнить о недопустимости выезда на лед вне ледовой переправы, - подчеркнул госинспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Дмитрий Петрушкин.



Выезд на лед водных объектов под запрещающие знаки сопряжен с высокими рисками для жизни и здоровья как самих водителей, так и пассажиров. Функционирование бесконтрольных необорудованных зимников зачастую приводит к происшествиям, гибели людей, нанесению ущерба экологии, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

