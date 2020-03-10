Сухофрукты неизвестного происхождения запретили вывозить из России
В Кяхте на пункте пропуска госинспекторы Россельхознадзора осуществляют досмотр автотранспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении.
Во время проверочных мероприятий было выявлено нарушение законодательства в сфере карантина растений: граждане Монголии вывозили из России 137 кг сухофруктов неизвестного происхождения.
Подкарантинная продукция экспортировалась без фитосанитарного сертификата, что является нарушением федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов, пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, наложены штрафы. Продукция возвращена владельцам для оформления соответствующей документации.
В Бурятии у граждан Монголии изъяли 137 кг сухофруктов
Общество, Фото:
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