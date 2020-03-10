В Бурятии лесники заготавливают шишки для получения семян

Сбор шишек сосны будет продолжаться до апреля месяца, планируется собрать более 40 тонн шишек, сообщает пресс-служба РАЛХ.







В Кабанском районе Бурятии сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства собрали 600 килограммов шишек сосны. Из заготовленного лесосеменного сырья планируется получить до 6 кг семян. В скором времени шишки пройдут процесс переработки – сушку, извлечение семян и очистку.Специалисты отмечают, что процесс заготовки семян – трудоёмкая работа и включает в себя несколько этапов. Перед началом сбора, лесники проводят обследование мест заготовки для определения их посевных качеств, поражённости вредителями и болезнями. Затем идёт ручной сбор шишек.К переработке шишек сосны ранних сборов приступают через месяц после их заготовки. Полный цикл переработки шишек включает: сортировку, сушку с извлечением семян, обескрыливание, очистку от примесей, а также сортировку и просушку семян.Добытые из собранных шишек семена посеют в питомниках, чтобы получить сеянцы. Затем, выращенные из семян сеянцы высадят на пострадавших от пожаров и рубок участках леса.