Жительница Иркутской области поверила «целителям» из телевизора

По данному факту следственными органами проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







Накануне в дежурную часть полиции Бодайбинского района Иркутской области поступило заявление от 52-летней местной жительницы о том, что целительница из телешоу и её помощники обманом украли у неё больше миллиона рублей.Как выяснили полицейские, в феврале женщина по телевизору увидела программу, в которой в прямом эфире люди обращались к ведущей за помощью. Для решения проблем, связанных с родственником, пенсионерка позвонила по номеру, указанному в передаче. На звонок ответил мужчина, представившийся помощником ведуньи, а потом и сама «целительница». Собеседники назначили сеанс на 29 февраля, предупредив, что данная услуга будет стоить 18 тысяч рублей.Женщина перевела подозреваемым указанную сумму. В оговорённое время позвонившие попросили женщину зажечь свечи, включили музыку и сообщили, что сеанс состоялся.Затем женщине предложили провести ещё один обряд за 33 тысячи рублей, аргументируя это тем, что у неё якобы обнаружились болезни, на которые можно таким образом повлиять. С каждым новым сеансом сумма услуг увеличивалась.После того, как у женщины закончились личные накопления, она оформила два кредита в банках и продолжила переводить деньги «целителям».Всего женщина перечислила за 8 обрядов более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.