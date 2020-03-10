Забайкальцы избили и связали сторожа магазина для ограбления

Злоумышленники украли продукты алкоголь и сигареты



В полицию Хилокского района Забайкальского края поступило сообщение от сторожа магазина о том, что ночью трое мужчин проникли в магазин, избили его и украли товар.



Преступники проникли в магазин, разбив окно. Угрожая ножом, они избили сторожа, а затем связали. После этого подозреваемые зашли в торговый зал, откуда украли продукты, сигареты, алкоголь, причинив материальный ущерб в сумме около 30 тысяч рублей.



Оперативники установили, что к преступлению причастны местные жители в возрасте 19 и 20 лет, один из которых судим за кражу.



Молодые люди были доставлены в отдел полиции. На допросе они признались в преступлении. Часть украденного полицейским удалось изъять.



По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Сейчас подозреваемые заключены под стражу.

