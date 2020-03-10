Злоумышленники украли продукты алкоголь и сигареты
В полицию Хилокского района Забайкальского края поступило сообщение от сторожа магазина о том, что ночью трое мужчин проникли в магазин, избили его и украли товар.
Преступники проникли в магазин, разбив окно. Угрожая ножом, они избили сторожа, а затем связали. После этого подозреваемые зашли в торговый зал, откуда украли продукты, сигареты, алкоголь, причинив материальный ущерб в сумме около 30 тысяч рублей.
Оперативники установили, что к преступлению причастны местные жители в возрасте 19 и 20 лет, один из которых судим за кражу.
Молодые люди были доставлены в отдел полиции. На допросе они признались в преступлении. Часть украденного полицейским удалось изъять.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Сейчас подозреваемые заключены под стражу.
Забайкальцы избили и связали сторожа магазина для ограбления
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Злоумышленники украли продукты алкоголь и сигареты
Мужчину приговорили к исправительным работам
Мужчина вырубил 19 лиственниц
В композиции поётся о материнской любви
Рядом с телом погибшего обнаружены газовые баллоны
Кузьма и Евдокия Жоговы прожили вместе 50 лет
Иностранцы нарушили сроки временного ввоза машин
Они успешно выступили на чемпионате России
Он проник в гараж, срезав навесные замки
Молодой человек не справился с управлением и совершил ДТП
Мужчине придётся отработать 80 часов
Мужчина получил условный срок за незаконное хранение
Всего республику представляли 12 спорстменов
Водитель врезался в дорожный знак, а затем в бетонное ограждение
Полпред президента России в ДФО будет работать в Улан-Удэ 10 и 11 марта