 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Марта

09 Марта

Популярное

Забайкальцы избили и связали сторожа магазина для ограбления

Забайкальцы избили и связали сторожа магазина для ограбления
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленники украли продукты алкоголь и сигареты

В полицию Хилокского района Забайкальского края поступило сообщение от сторожа магазина о том, что ночью трое мужчин проникли в магазин, избили его и украли товар.

Преступники проникли в магазин, разбив окно. Угрожая ножом, они избили сторожа, а затем связали. После этого подозреваемые зашли в торговый зал, откуда украли продукты, сигареты, алкоголь, причинив материальный ущерб в сумме около 30 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к преступлению причастны местные жители в возрасте 19 и 20 лет, один из которых судим за кражу.

Молодые люди были доставлены в отдел полиции. На допросе они признались в преступлении. Часть украденного полицейским удалось изъять.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Сейчас подозреваемые заключены под стражу.
разбой Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальцы избили и связали сторожа магазина для ограбления
Забайкальцы избили и связали сторожа магазина для ограбления
Общество, 10.03.2020
Злоумышленники украли продукты алкоголь и сигареты
Пьяный житель Бурятии избил жену до сотрясения мозга
Пьяный житель Бурятии избил жену до сотрясения мозга
Общество, 10.03.2020
Мужчину приговорили к исправительным работам
Бурятская певица Нэлли Раднаева выпустила клип «Колыбельная»
Бурятская певица Нэлли Раднаева выпустила клип «Колыбельная»
Общество, 10.03.2020
В композиции поётся о материнской любви  
В Братске во дворе обнаружили труп мальчика
В Братске во дворе обнаружили труп мальчика
Общество, 10.03.2020
Рядом с телом погибшего обнаружены газовые баллоны
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу
Общество, 10.03.2020
Кузьма и Евдокия Жоговы прожили вместе 50 лет
Бурятские таможенники оштрафовали 19 иностранцев
Бурятские таможенники оштрафовали 19 иностранцев
Общество, 10.03.2020
Иностранцы нарушили сроки временного ввоза машин
Сумоисты из Бурятии отправятся на первенство Европы
Сумоисты из Бурятии отправятся на первенство Европы
Общество, 10.03.2020
Они успешно выступили на чемпионате России
Улан-удэнец украл чужие колёса и продал их по заниженной цене
Улан-удэнец украл чужие колёса и продал их по заниженной цене
Общество, 10.03.2020
Он проник в гараж, срезав навесные замки
Пьяный забайкалец угнал автомобиль, чтобы покататься
Пьяный забайкалец угнал автомобиль, чтобы покататься
Общество, 10.03.2020
Молодой человек не справился с управлением и совершил ДТП
Житель Бурятии хранил марихуану в гараже
Житель Бурятии хранил марихуану в гараже
Общество, 10.03.2020
Мужчина получил условный срок за незаконное хранение
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажир
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажир
Общество, 10.03.2020
Водитель врезался в дорожный знак, а затем в бетонное ограждение
В Бурятию прибыл с рабочим визитом Юрий Трутнев
В Бурятию прибыл с рабочим визитом Юрий Трутнев
Общество, 10.03.2020
Полпред президента России в ДФО будет работать в Улан-Удэ 10 и 11 марта

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^