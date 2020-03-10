Пьяный житель Бурятии избил жену до сотрясения мозга

Мужчину приговорили к исправительным работам



Вечером в ноябре 2019 года житель Еравнинского района Бурятии, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, схватил жену за одежду и уронил её на диван. Мужчина дважды ударил женщину кулаком в голову и нанёс два удара кулаком в область груди.



Женщина получила сотрясение головного мозга с ушибленной гематомой век левого глаза, ушиб грудной клетки с ушибом молочных желёз.



В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он признался, что на совершение преступления повлиял алкоголь.



Суд приговорил семейного боксёра к исправительным работам на 3 месяца с удержанием 10 % заработка в доход государства, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.

