В Бурятии «чёрный лесоруб» возместил ущерб в 63 тысячи рублей

Мужчина вырубил 19 лиственниц



Житель Еравнинского района Бурятии в декабре 2019 года незаконно вырубил 19 лиственниц. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 63 тысяч рублей.



- При вынесении приговора суд учёл, что гражданин признал свою вину и раскаялся, возместил ущерб лесному фонду, убрал порубочные остатки, а также, что на иждивении имеется малолетний ребёнок, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.



Суд приговорил сельчанина к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.





