 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Марта

09 Марта

Популярное

В Бурятии «чёрный лесоруб» возместил ущерб в 63 тысячи рублей

В Бурятии «чёрный лесоруб» возместил ущерб в 63 тысячи рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина вырубил 19 лиственниц

Житель Еравнинского района Бурятии в декабре 2019 года незаконно вырубил 19 лиственниц. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 63 тысяч рублей.

- При вынесении приговора суд учёл, что гражданин признал свою вину и раскаялся, возместил ущерб лесному фонду, убрал порубочные остатки, а также, что на иждивении имеется малолетний ребёнок, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.

Суд приговорил сельчанина к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.


черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальцы избили и связали сторожа магазина для ограбления
Забайкальцы избили и связали сторожа магазина для ограбления
Общество, 10.03.2020
Злоумышленники украли продукты алкоголь и сигареты
Пьяный житель Бурятии избил жену до сотрясения мозга
Пьяный житель Бурятии избил жену до сотрясения мозга
Общество, 10.03.2020
Мужчину приговорили к исправительным работам
Бурятская певица Нэлли Раднаева выпустила клип «Колыбельная»
Бурятская певица Нэлли Раднаева выпустила клип «Колыбельная»
Общество, 10.03.2020
В композиции поётся о материнской любви  
В Братске во дворе обнаружили труп мальчика
В Братске во дворе обнаружили труп мальчика
Общество, 10.03.2020
Рядом с телом погибшего обнаружены газовые баллоны
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу
Общество, 10.03.2020
Кузьма и Евдокия Жоговы прожили вместе 50 лет
Бурятские таможенники оштрафовали 19 иностранцев
Бурятские таможенники оштрафовали 19 иностранцев
Общество, 10.03.2020
Иностранцы нарушили сроки временного ввоза машин
Сумоисты из Бурятии отправятся на первенство Европы
Сумоисты из Бурятии отправятся на первенство Европы
Общество, 10.03.2020
Они успешно выступили на чемпионате России
Улан-удэнец украл чужие колёса и продал их по заниженной цене
Улан-удэнец украл чужие колёса и продал их по заниженной цене
Общество, 10.03.2020
Он проник в гараж, срезав навесные замки
Пьяный забайкалец угнал автомобиль, чтобы покататься
Пьяный забайкалец угнал автомобиль, чтобы покататься
Общество, 10.03.2020
Молодой человек не справился с управлением и совершил ДТП
Житель Бурятии хранил марихуану в гараже
Житель Бурятии хранил марихуану в гараже
Общество, 10.03.2020
Мужчина получил условный срок за незаконное хранение
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажир
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажир
Общество, 10.03.2020
Водитель врезался в дорожный знак, а затем в бетонное ограждение
В Бурятию прибыл с рабочим визитом Юрий Трутнев
В Бурятию прибыл с рабочим визитом Юрий Трутнев
Общество, 10.03.2020
Полпред президента России в ДФО будет работать в Улан-Удэ 10 и 11 марта

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^