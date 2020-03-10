Мужчина вырубил 19 лиственниц
Житель Еравнинского района Бурятии в декабре 2019 года незаконно вырубил 19 лиственниц. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 63 тысяч рублей.
- При вынесении приговора суд учёл, что гражданин признал свою вину и раскаялся, возместил ущерб лесному фонду, убрал порубочные остатки, а также, что на иждивении имеется малолетний ребёнок, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
Суд приговорил сельчанина к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
В Бурятии «чёрный лесоруб» возместил ущерб в 63 тысячи рублей
Общество, Фото:
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