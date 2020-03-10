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В Братске во дворе обнаружили труп мальчика

В Братске во дворе обнаружили труп мальчика
Общество,  Фото:из архива
Рядом с телом погибшего обнаружены газовые баллоны

В Иркутской области начата доследственная проверка по факту обнаружения тела 12-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти.

Тело ребёнка было обнаружено во дворе домов на улице Мира города Братска. Следователями СК России на месте происшествия обнаружены и изъяты два газовых баллона.

Правоохранители опрашивают родителей погибшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Иркутская область
 
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