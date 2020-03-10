В Братске во дворе обнаружили труп мальчика

Общество, Фото: из архива

Рядом с телом погибшего обнаружены газовые баллоны



В Иркутской области начата доследственная проверка по факту обнаружения тела 12-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти.



Тело ребёнка было обнаружено во дворе домов на улице Мира города Братска. Следователями СК России на месте происшествия обнаружены и изъяты два газовых баллона.



Правоохранители опрашивают родителей погибшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

