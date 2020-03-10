Кузьма и Евдокия Жоговы прожили вместе 50 лет
22 февраля во Дворце бракосочетания Улан-Удэ торжественно отметили золотой юбилей совместной жизни супругов Жоговых Кузьмы Ивановича и Евдокии Федотовны. 50 лет назад они заключили свой брак в этом же зале регистрации.
У пары трое дочерей, шесть внуков и две правнучки.
Юбиляры проработали до самой пенсии на Улан-Удэнском авиационном заводе. Трудовой стаж на двоих более 80 лет. Супруги Жоговы – ветераны труда, имеют множество грамот, медалей и наград от авиационной промышленности, отмечены знаками отличника качества трёх степеней.
- Желаем Кузьме Ивановичу и Евдокии Федотовне долгих лет жизни, наполненных новыми счастливыми событиями. Пусть дети, внуки и правнуки всегда видят перед собой образец большой любви, счастливой семейной жизни, трудолюбия и согласия! – сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу
Общество, Фото:
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