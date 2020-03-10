 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Марта

09 Марта

Популярное

Бурятские таможенники оштрафовали 19 иностранцев

Бурятские таможенники оштрафовали 19 иностранцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Иностранцы нарушили сроки временного ввоза машин

В 2019 году Бурятская таможня выявила 19 нарушений временного ввоза личных автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах. В основном это нарушения сроков временного ввоза и один случай незаконной передачи временно ввезённого автомобиля в пользование другому лицу.

По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, взысканы штрафы, в трёх случаях автомобили конфискованы, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Всего в прошлом году через автомобильные пункты пропуска было временно ввезено более 90 тысяч транспортных средств для личного пользования. 1120 иностранным гражданам было отказано во временном ввозе из-за несоблюдения условий временного ввоза.

штрафы Таможня
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятская певица Нэлли Раднаева выпустила клип «Колыбельная»
Бурятская певица Нэлли Раднаева выпустила клип «Колыбельная»
Общество, 10.03.2020
В композиции поётся о материнской любви  
В Братске во дворе обнаружили труп мальчика
В Братске во дворе обнаружили труп мальчика
Общество, 10.03.2020
Рядом с телом погибшего обнаружены газовые баллоны
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу
Общество, 10.03.2020
Кузьма и Евдокия Жоговы прожили вместе 50 лет
Бурятские таможенники оштрафовали 19 иностранцев
Бурятские таможенники оштрафовали 19 иностранцев
Общество, 10.03.2020
Иностранцы нарушили сроки временного ввоза машин
Сумоисты из Бурятии отправятся на первенство Европы
Сумоисты из Бурятии отправятся на первенство Европы
Общество, 10.03.2020
Они успешно выступили на чемпионате России
Улан-удэнец украл чужие колёса и продал их по заниженной цене
Улан-удэнец украл чужие колёса и продал их по заниженной цене
Общество, 10.03.2020
Он проник в гараж, срезав навесные замки
Пьяный забайкалец угнал автомобиль, чтобы покататься
Пьяный забайкалец угнал автомобиль, чтобы покататься
Общество, 10.03.2020
Молодой человек не справился с управлением и совершил ДТП
Житель Бурятии хранил марихуану в гараже
Житель Бурятии хранил марихуану в гараже
Общество, 10.03.2020
Мужчина получил условный срок за незаконное хранение
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажир
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажир
Общество, 10.03.2020
Водитель врезался в дорожный знак, а затем в бетонное ограждение
В Бурятию прибыл с рабочим визитом Юрий Трутнев
В Бурятию прибыл с рабочим визитом Юрий Трутнев
Общество, 10.03.2020
Полпред президента России в ДФО будет работать в Улан-Удэ 10 и 11 марта
19-летний житель Бурятии выиграл на турнире квартиру
19-летний житель Бурятии выиграл на турнире квартиру
Общество, 10.03.2020
Абсолютным победителем турнира по разбиванию хребтовой кости стал Жалсып Манзаров. ВИДЕО

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^