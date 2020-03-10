Иностранцы нарушили сроки временного ввоза машин
В 2019 году Бурятская таможня выявила 19 нарушений временного ввоза личных автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах. В основном это нарушения сроков временного ввоза и один случай незаконной передачи временно ввезённого автомобиля в пользование другому лицу.
По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, взысканы штрафы, в трёх случаях автомобили конфискованы, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Всего в прошлом году через автомобильные пункты пропуска было временно ввезено более 90 тысяч транспортных средств для личного пользования. 1120 иностранным гражданам было отказано во временном ввозе из-за несоблюдения условий временного ввоза.
Бурятские таможенники оштрафовали 19 иностранцев
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