Бурятские таможенники оштрафовали 19 иностранцев

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Иностранцы нарушили сроки временного ввоза машин



В 2019 году Бурятская таможня выявила 19 нарушений временного ввоза личных автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах. В основном это нарушения сроков временного ввоза и один случай незаконной передачи временно ввезённого автомобиля в пользование другому лицу.



По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, взысканы штрафы, в трёх случаях автомобили конфискованы, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Всего в прошлом году через автомобильные пункты пропуска было временно ввезено более 90 тысяч транспортных средств для личного пользования. 1120 иностранным гражданам было отказано во временном ввозе из-за несоблюдения условий временного ввоза.



