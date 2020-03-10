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Сумоисты из Бурятии отправятся на первенство Европы

Сумоисты из Бурятии отправятся на первенство Европы
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Бурятии
Они успешно выступили на чемпионате России

С 26 по 29 февраля в подмосковном Чехове прошли первенство и чемпионат России по спортивному сумо. Бурятские спортсмены приняли участие в следующих категориях - юноши до 21 года, до 23 лет и мужчины.

Первый день принёс сборной Бурятии две медали, и обе - у бурятского тяжеловеса Эрдэма Цыренжапова: бронза в весовой категории до 115 кг и золото в абсолютной категории.

Во второй день соревнований (в категории до 23 лет) успешно выступил триумфатор предыдущего дня Эрдэм Цыренжапов, завоевавший золото в своём весе и в абсолютной категории. Причём в финале «абсолютки» он встретился с товарищем по команде - Аюром Дондуковым. Аюр Дондуков также в этот день завоевал бронзу в весовой категории до 85 кг, как и Александр Банзаракцаев - в весе до 70 кг.

- В последний день чемпионата России команда Бурятии довольствовалась бронзой в в/к до 115 кг, которую добыл опять же наш тяжеловес Эрдэм Цыренжапов в малом финале в противоборстве с земляком Николаем Очировым, - отмечают в пресс-службе минспорта Бурятии.

До полуфинала дошли Булат Дашинимаев и Тимур Мункуев, но, уступив в полуфинале, затем проиграли и схватки за бронзу. Как отмечает президент Федерации сумо Бурятии Александр Афанасьев, Булат был очень близок к выходу в финал, но немного не хватило опыта. Александр Афанасьев уверен, что команда выступила намного ниже своих возможностей, не считая Эрдэма Цыренжапова, который произвёл фурор в этом году, завоевав в общей сложности 5 медалей - 3 золота и 2 бронзы.  

В итоге на первенство Европы-2020 в Баку в составе сборной России поедут Эрдэм Цыренжапов, который будет бороться в абсолютной категории до 21 года, в весовой категории до 115 кг и абсолютной категории до 24 лет, а также Аюр Дондуков, который также будет представлять сборную России в абсолютной категории до 24 лет. 

спорт сумо
 
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