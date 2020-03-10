Улан-удэнец украл чужие колёса и продал их по заниженной цене

Он проник в гараж, срезав навесные замки



В Улан-Удэ в полицию обратился местный житель, из гаража которого украли 8 колёс, общей стоимостью около 35 тысяч рублей. При осмотре места преступления было установлено, что кража была совершена путём среза навесных замков гаражных ворот.



Потерпевший совместно с сотрудниками угрозыска в ходе просмотра объявлений на одном из интернет-сервисов обнаружил схожие по приметам колёса, которые были выставлены на продажу сразу после кражи.



Продавец рассказал, что колёса ему продал неизвестный мужчина по заниженной цене. Затем стражи порядка установили его приметы и задержали, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



За кражу возбуждено уголовное дело. Украденное имущество изъято и возвращено владельцу.

