Молодой человек не справился с управлением и совершил ДТП
В понедельник в полицию Читы поступило сообщение от местного жителя об угоне его автомашины «ВАЗ 2106». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевший оставил ключи в машине, которая находилась во дворе дома по улице Матвеева.
Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 19-летний житель посёлка Каштак. Выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый решил угнать машину, чтобы покататься, однако не справился с управлением и въехал в ограждение недалеко от места совершения преступления.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Пьяный забайкалец угнал автомобиль, чтобы покататься
Общество, Фото:
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