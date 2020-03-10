Пьяный забайкалец угнал автомобиль, чтобы покататься

Молодой человек не справился с управлением и совершил ДТП



В понедельник в полицию Читы поступило сообщение от местного жителя об угоне его автомашины «ВАЗ 2106». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевший оставил ключи в машине, которая находилась во дворе дома по улице Матвеева.



Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 19-летний житель посёлка Каштак. Выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый решил угнать машину, чтобы покататься, однако не справился с управлением и въехал в ограждение недалеко от места совершения преступления.



По факту угона возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

