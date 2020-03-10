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Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за избиение тёщи

Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за избиение тёщи
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчине придётся отработать 80 часов

Житель Бичурского района Бурятии предстал перед судом за нанесение своей тёще побоев. Мужчина признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба районного суда.

- Суд предупреждает, что нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлёкших последствий, влечёт наложение административного штрафа до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов, - пояснили в суде.



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