Житель Бурятии хранил марихуану в гараже

Общество, Фото: из архива

Мужчина получил условный срок за незаконное хранение



Житель Хоринского района Бурятии незаконно приобрёл марихуану. Часть наркотического вещества он употребил, а вторую часть хранил в пакете в гараже.



Наркотик обнаружили сотрудники полиции. Ими было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис, в массе, относящейся к крупному размеру.



В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления полностью признал. Дело рассмотрено в порядке особого производства.



Суд признал его виновным и приговорил к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с возложением дополнительных обязанностей.



3 марта 2020 года приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.





