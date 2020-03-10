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Житель Бурятии хранил марихуану в гараже

Житель Бурятии хранил марихуану в гараже
Общество,  Фото:из архива
Мужчина получил условный срок за незаконное хранение

Житель Хоринского района Бурятии незаконно приобрёл марихуану. Часть наркотического вещества он употребил, а вторую часть хранил в пакете в гараже.

Наркотик обнаружили сотрудники полиции. Ими было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис, в массе, относящейся к крупному размеру.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления полностью признал. Дело рассмотрено в порядке особого производства.

Суд признал его виновным и приговорил к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с возложением дополнительных обязанностей.

3 марта 2020 года приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.


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