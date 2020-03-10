Мужчина получил условный срок за незаконное хранение
Житель Хоринского района Бурятии незаконно приобрёл марихуану. Часть наркотического вещества он употребил, а вторую часть хранил в пакете в гараже.
Наркотик обнаружили сотрудники полиции. Ими было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис, в массе, относящейся к крупному размеру.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления полностью признал. Дело рассмотрено в порядке особого производства.
Суд признал его виновным и приговорил к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с возложением дополнительных обязанностей.
3 марта 2020 года приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Житель Бурятии хранил марихуану в гараже
Общество, Фото:
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