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Каратисты из Бурятии заняли призовые места на чемпионате и первенстве ДФО

Каратисты из Бурятии заняли призовые места на чемпионате и первенстве ДФО
Общество,  Фото:karate_buryatia
Всего республику представляли 12 спорстменов

С 7 по 8 марта в городе Уссурийск прошёл Чемпионат и первенство ДФО по каратэ.

В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 7 регионов ДФО. Бурятию при поддержке министерства спорта и молодежной политики республики представляли 12 спортсменов.

В итоге спортсмены из Бурятии заняли два призовых места: Раднаасамбуу Тарбат занял третье место в категории ката юниоры 16-17 лет. Егор Панков, Данил Фомин и Кирилл Борисов заняли третье место в командном ката юниоры 14-17 лет, сообщили в пресс-службе минспорта.

спорт каратэ
 
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