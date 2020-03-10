Каратисты из Бурятии заняли призовые места на чемпионате и первенстве ДФО

Всего республику представляли 12 спорстменов
С 7 по 8 марта в городе Уссурийск прошёл Чемпионат и первенство ДФО по каратэ.
В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 7 регионов ДФО. Бурятию при поддержке министерства спорта и молодежной политики республики представляли 12 спортсменов.
В итоге спортсмены из Бурятии заняли два призовых места: Раднаасамбуу Тарбат занял третье место в категории ката юниоры 16-17 лет. Егор Панков, Данил Фомин и Кирилл Борисов заняли третье место в командном ката юниоры 14-17 лет, сообщили в пресс-службе минспорта.
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