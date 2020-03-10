Водитель врезался в дорожный знак, а затем в бетонное ограждение
8 марта в Заиграевском районе Бурятии водитель автомашины «Тойота Камри», следуя со стороны посёлка Онохой в направлении посёлка Эрхирик совершил наезд на дорожный знак с последующим наездом на бетонное ограждение.
В результате ДТП водитель и 24-летняя девушка-пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
За три праздничных дня при надзоре за дорожным движением инспекторами ДПС выявлено 1105 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 58 водителей с признаками опьянения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в центре Улан-Удэ в бетонную опору врезалась женщина-водитель на автомобиле «КИА».
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажир
Общество, Фото:
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