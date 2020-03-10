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В Иркутской области за взятки осудили начальницу железнодорожной станции

В Иркутской области за взятки осудили начальницу железнодорожной станции
Общество,  Фото:pixabay.com
Ею получено 130 тысяч рублей

В Братском районе Иркутской области суд вынес приговор бывшей начальнице железнодорожной станции. Она обвинялась в получение взяток в значительном размере.

Женщина в 2016-2017 годах получила от руководителей предприятий - грузоотправителей леса, взятки на общую сумму 130 тысяч рублей за беспрепятственную подачу-уборку и приёмку вагонов.

При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства, отсутствие судимостей, положительные характеристики по месту работы.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
взяка Иркутская область
 
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