В Иркутской области за взятки осудили начальницу железнодорожной станции

Ею получено 130 тысяч рублей



В Братском районе Иркутской области суд вынес приговор бывшей начальнице железнодорожной станции. Она обвинялась в получение взяток в значительном размере.



Женщина в 2016-2017 годах получила от руководителей предприятий - грузоотправителей леса, взятки на общую сумму 130 тысяч рублей за беспрепятственную подачу-уборку и приёмку вагонов.



При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства, отсутствие судимостей, положительные характеристики по месту работы.



Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 500 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

