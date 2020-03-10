Ею получено 130 тысяч рублей
В Братском районе Иркутской области суд вынес приговор бывшей начальнице железнодорожной станции. Она обвинялась в получение взяток в значительном размере.
Женщина в 2016-2017 годах получила от руководителей предприятий - грузоотправителей леса, взятки на общую сумму 130 тысяч рублей за беспрепятственную подачу-уборку и приёмку вагонов.
При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства, отсутствие судимостей, положительные характеристики по месту работы.
Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 500 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутской области за взятки осудили начальницу железнодорожной станции
Общество, Фото:
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