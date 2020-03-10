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В Забайкалье у пьяного пассажира поезда нашли гашиш

В Забайкалье у пьяного пассажира поезда нашли гашиш
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина вёз наркотик в Хабаровск

В Забайкальском крае суд вынес приговор 50-летнему местному жителю. Он обвинялся в «Незаконном приобретение, хранение, перевозке, изготовление, переработке наркотических средств, совершенных в крупном размере».

В суде выяснилось, что в октябре 2019 года он заготовил дикорастущую коноплю, чтобы сделать из неё наркотик. Во время поездки в Хабаровск подсудимый был снят с поезда линейными полицейскими за появление в состоянии опьянения.Во время досмотра, в личных вещах мужчины были обнаружены и изъяты три свёртка с гашишем, массой более 6 граммов.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно со штрафом 10 тысяч рублей, с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Забайкальский край наркотики
 
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