В Иркутской области готовятся к весеннему половодью

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Запланирована распиловка чернение и льда



На сегодня на водных объектах Иркутской области наблюдается ледостав, однако через несколько недель ожидается активное таяние льда. Ежегодно на участках рек области, склонных к подъёму воды до критических отметок, в преддверии паводкоопасного периода, силами администраций муниципальных образований проводятся противопаводковые мероприятия.



- Для предотвращения паводковых явлений и подтопления населённых пунктов на территории Иркутской области с 10 марта по 24 апреля спланировано проведение работ на затороопасных участках рек: распиловка льда общей протяжённостью 10,3185 километров и его чернение общей площадью 0,825 квадратных километров. Ослабление ледовых полей способствует безаварийному пропуску паводковых вод и находится на контроле главного управления, - рассказал Валерий Шанц, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области.



Оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях главного управления в телефонном режиме организовано взаимодействие с Едиными дежурно-диспетчерскими службами органов местного самоуправления, главами и старостами населённых пунктов, в пожарно-спасательных подразделениях организована проверка готовности и технического состояния техники к применению на возможные оперативные события, сообщает пресс-служба ведомства.

