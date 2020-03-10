Отдохнуть на озере в Иркутской области и Бурятии хотят 11% опрошенных людей
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших курортов России для отдыха этой весной. Специалисты провели интернет-опрос на тему, в каком месте лучше всего отдыхать ранней весной.
Байкал вошёл в первую пятёрку популярных для весеннего отдыха.
В первую десятку курортов России для отдыха весной вошли горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Ялта в Крыму, курорты Московской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, курорт Красная Поляна в Сочи, курорты Ленинградской области, курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье, город-курорт Белокуриха в Алтайском крае, Банное в Башкирии и балтийский курорт Светлогорск в Калининградской области.
По данным ТурСтат, за курорт «Роза Хутор» в Сочи, как лучший для отдыха весной, отдали 20% голосов, за Ялту - 18%, за курорты Подмосковья - 12%, за Байкал - 11%, за курорт Красная Поляна - 8%, за курорты Ленобласти - 6%, за курорты КМВ, Белокуриху и Банное - по 5% и за Светлогорск - 4%.
Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса более десяти тысяч посетителей портала в марте этого года.
Байкал входит в топ-5 популярных мест для отдыха весной
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