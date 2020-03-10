 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Марта

09 Марта

Популярное

Байкал входит в топ-5 популярных мест для отдыха весной

Байкал входит в топ-5 популярных мест для отдыха весной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отдохнуть на озере в Иркутской области и Бурятии хотят 11% опрошенных людей

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших курортов России для отдыха этой весной. Специалисты провели интернет-опрос на тему, в каком месте лучше всего отдыхать ранней весной.

Байкал вошёл в первую пятёрку популярных для весеннего отдыха.

В первую десятку курортов России для отдыха весной вошли горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Ялта в Крыму, курорты Московской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, курорт Красная Поляна в Сочи, курорты Ленинградской области, курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье, город-курорт Белокуриха в Алтайском крае, Банное в Башкирии и балтийский курорт Светлогорск в Калининградской области.

По данным ТурСтат, за курорт «Роза Хутор» в Сочи, как лучший для отдыха весной, отдали 20% голосов, за Ялту - 18%, за курорты Подмосковья - 12%, за Байкал - 11%, за курорт Красная Поляна - 8%, за курорты Ленобласти - 6%, за курорты КМВ, Белокуриху и Банное - по 5% и за Светлогорск - 4%.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса более десяти тысяч посетителей портала в марте этого года.


Байкал отдых туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец ограбил ювелирный во Владивостоке на 1,5 млн. ВИДЕО
Улан-удэнец ограбил ювелирный во Владивостоке на 1,5 млн. ВИДЕО
Общество, 10.03.2020
Мужчина ворвался в магазин в маске и угрожал пистолетом
В Улан-Удэ возможен снег
В Улан-Удэ возможен снег
Общество, 10.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра 10 марта по республике местами небольшой снег
В Бурятии сняли запрет на проведение массовых мероприятий
В Бурятии сняли запрет на проведение массовых мероприятий
Общество, 09.03.2020
Эпидситуация в республике улучшается 
В Иркутской области рецидивист украл «ювелирки» на 80 тысяч
В Иркутской области рецидивист украл «ювелирки» на 80 тысяч
Общество, 09.03.2020
Злоумышленник пробрался в квартиру через окно
В Улан-Удэ в ДТП с грузовиком смялась «Тойота»
В Улан-Удэ в ДТП с грузовиком смялась «Тойота»
Общество, 09.03.2020
Авария произошла вчера днём 
В Бурятии полицейские поздравили ветерана тыла с 8 марта
В Бурятии полицейские поздравили ветерана тыла с 8 марта
Общество, 09.03.2020
В этом году Дулме Батуевой исполнится 97 лет
Бурятская боксана победила на соревнованиях в Латвии
Бурятская боксана победила на соревнованиях в Латвии
Общество, 09.03.2020
Кристина Ткачева завоевала золото
«Это просто щас в разгаре високосный трудный год»: Бурятский поэт высмеял мировые события
«Это просто щас в разгаре високосный трудный год»: Бурятский поэт высмеял мировые события
Общество, 09.03.2020
Юрий Ботоев написал юмористическое стихотворение о происходящих в мире событиях
«Такого кино из Бурятии мир ещё не видел!»: Дари Саханова инвестирует в таинственный фильм
«Такого кино из Бурятии мир ещё не видел!»: Дари Саханова инвестирует в таинственный фильм
Общество, 09.03.2020
Теннисистку привлёк фильм, и она решила поучаствовать в его создании 
В Бурятии состоялась премьера клипа «Бэшэг»
В Бурятии состоялась премьера клипа «Бэшэг»
Общество, 09.03.2020
Лирическую композицию исполняет молодой певец Цырен Нимаев. ВИДЕО 
Жительницам Бурятии незнакомцы дарили цветы
Жительницам Бурятии незнакомцы дарили цветы
Общество, 09.03.2020
Таким образом мужчины поздравляли с Международным женским днём. ВИДЕО

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^