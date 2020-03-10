В школе в Бурятии готовили из просроченной крупы

Нарушение выявило управление Россельхознадзора



Как выяснила проверка, проведённая специалистами управления Россельхознадзора в Гэгэтуйской и Петропавловской школе № 1 нарушался закон о качестве и безопасности пищевых продуктов.



В Гэгэтуйской школе используемое на пищевые цели пшено шлифованное было просрочено: дата выработки на упаковке значится 30.03.2019, срок годности крупы 9 месяцев. В Петропавловской школе № 1 крупу хранили в условиях повышенной влажности. Согласно маркировке крупы относительная влажность воздуха не должна превышать 70 %, однако на момент проверки она составляла 88 %.



За выявленные нарушения в отношении должностных лиц учреждений возбуждены административные производства, выданы предписания об устранении нарушений, исполнение которых будет проконтролировано, сообщает пресс-служба управления.

