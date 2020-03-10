Нарушение выявило управление Россельхознадзора
Как выяснила проверка, проведённая специалистами управления Россельхознадзора в Гэгэтуйской и Петропавловской школе № 1 нарушался закон о качестве и безопасности пищевых продуктов.
В Гэгэтуйской школе используемое на пищевые цели пшено шлифованное было просрочено: дата выработки на упаковке значится 30.03.2019, срок годности крупы 9 месяцев. В Петропавловской школе № 1 крупу хранили в условиях повышенной влажности. Согласно маркировке крупы относительная влажность воздуха не должна превышать 70 %, однако на момент проверки она составляла 88 %.
За выявленные нарушения в отношении должностных лиц учреждений возбуждены административные производства, выданы предписания об устранении нарушений, исполнение которых будет проконтролировано, сообщает пресс-служба управления.
В школе в Бурятии готовили из просроченной крупы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина ранее неоднократно судима
Возбуждено уголовное дело
Мужчина ворвался в магазин в маске и угрожал пистолетом
По данным Бурятского гидрометцентра 10 марта по республике местами небольшой снег
Эпидситуация в республике улучшается
Злоумышленник пробрался в квартиру через окно
Авария произошла вчера днём
В этом году Дулме Батуевой исполнится 97 лет
Соревнования проходили в Норвегии
Кристина Ткачева завоевала золото
Юрий Ботоев написал юмористическое стихотворение о происходящих в мире событиях
Теннисистку привлёк фильм, и она решила поучаствовать в его создании
Лирическую композицию исполняет молодой певец Цырен Нимаев. ВИДЕО
Издание рассказало о бодрящем напитке
Таким образом мужчины поздравляли с Международным женским днём. ВИДЕО