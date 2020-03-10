Произошло отгорание провода
В половине первого часа ночи 8 марта отгорел провод между электроопорами в Советском районе Улан-Удэ.
Под отключение электроэнергии попали частные дома по улице Набережная 10, 10/2, 12, 16 и объект по ул. Набережная, 14.
В 4:18 потребителей запитали, повреждённый провод был восстановлен. Время отключения составило почти 4 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
5 домов в центре Улан-Удэ оставались без света
Общество, Фото:
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