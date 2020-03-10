Женщина ранее неоднократно судима
В Бурятии мать троих детей, ранее судимая за кражи, вновь совершила преступление. Она украла два мобильных телефона общей стоимостью 28 тысяч рублей.
Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ женщину приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима. Однако женщина не согласилась с мнением суда и подала апелляционную жалобу.
После рассмотрения уголовного дела Верховным судом республики приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
В Бурятии многодетная мать отправилась в колонию за кражи
Общество, Фото:
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