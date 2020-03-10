 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Марта

09 Марта

Популярное

Жительница Бурятии фиктивно прописала гражданку Азербайджана

Жительница Бурятии фиктивно прописала гражданку Азербайджана
Общество,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали миграционное законодательство.

Выявлено, что местная жительница в феврале 2020 года направила в подразделение отдела МВД России по Кяхтинскому району уведомление о месте пребывания в жилом помещении, находящимся в её собственности, гражданки Республики Азербайджан.

- Зная, что иностранная гражданка проживать в данном помещении не будет, женщина в нарушение Федерального закона «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» уведомила отдел полиции, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По материалам проверки за фиктивную постановку на учёт возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
миграционное законодательство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец ограбил ювелирный во Владивостоке на 1,5 млн. ВИДЕО
Улан-удэнец ограбил ювелирный во Владивостоке на 1,5 млн. ВИДЕО
Общество, 10.03.2020
Мужчина ворвался в магазин в маске и угрожал пистолетом
В Улан-Удэ возможен снег
В Улан-Удэ возможен снег
Общество, 10.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра 10 марта по республике местами небольшой снег
В Бурятии сняли запрет на проведение массовых мероприятий
В Бурятии сняли запрет на проведение массовых мероприятий
Общество, 09.03.2020
Эпидситуация в республике улучшается 
В Иркутской области рецидивист украл «ювелирки» на 80 тысяч
В Иркутской области рецидивист украл «ювелирки» на 80 тысяч
Общество, 09.03.2020
Злоумышленник пробрался в квартиру через окно
В Улан-Удэ в ДТП с грузовиком смялась «Тойота»
В Улан-Удэ в ДТП с грузовиком смялась «Тойота»
Общество, 09.03.2020
Авария произошла вчера днём 
В Бурятии полицейские поздравили ветерана тыла с 8 марта
В Бурятии полицейские поздравили ветерана тыла с 8 марта
Общество, 09.03.2020
В этом году Дулме Батуевой исполнится 97 лет
Бурятская боксана победила на соревнованиях в Латвии
Бурятская боксана победила на соревнованиях в Латвии
Общество, 09.03.2020
Кристина Ткачева завоевала золото
«Это просто щас в разгаре високосный трудный год»: Бурятский поэт высмеял мировые события
«Это просто щас в разгаре високосный трудный год»: Бурятский поэт высмеял мировые события
Общество, 09.03.2020
Юрий Ботоев написал юмористическое стихотворение о происходящих в мире событиях
«Такого кино из Бурятии мир ещё не видел!»: Дари Саханова инвестирует в таинственный фильм
«Такого кино из Бурятии мир ещё не видел!»: Дари Саханова инвестирует в таинственный фильм
Общество, 09.03.2020
Теннисистку привлёк фильм, и она решила поучаствовать в его создании 
В Бурятии состоялась премьера клипа «Бэшэг»
В Бурятии состоялась премьера клипа «Бэшэг»
Общество, 09.03.2020
Лирическую композицию исполняет молодой певец Цырен Нимаев. ВИДЕО 
Жительницам Бурятии незнакомцы дарили цветы
Жительницам Бурятии незнакомцы дарили цветы
Общество, 09.03.2020
Таким образом мужчины поздравляли с Международным женским днём. ВИДЕО

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^