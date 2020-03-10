Возбуждено уголовное дело
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали миграционное законодательство.
Выявлено, что местная жительница в феврале 2020 года направила в подразделение отдела МВД России по Кяхтинскому району уведомление о месте пребывания в жилом помещении, находящимся в её собственности, гражданки Республики Азербайджан.
- Зная, что иностранная гражданка проживать в данном помещении не будет, женщина в нарушение Федерального закона «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» уведомила отдел полиции, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По материалам проверки за фиктивную постановку на учёт возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Жительница Бурятии фиктивно прописала гражданку Азербайджана
Общество, Фото:
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