Улан-удэнец ограбил ювелирный во Владивостоке на 1,5 млн. ВИДЕО









В аэропорту Владивостока сотрудники уголовного розыска задержали жителя Бурятии, подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный салон в посёлке Трудовое Приморского края. Мужчина не ожидал, что его обнаружат полицейские. При задержании он, пытаясь скрыться, сопротивлялся и был закован в наручники.Ранее в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что в торговый павильон на улице Лермонтова ворвался мужчина в медицинской маске. Угрожая сотрудникам магазина пистолетом, злоумышленник разбил три витрины, украл ювелирные украшения и сбежал. Ущерб превысил 1,5 млн рублей.- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее не судимого 30-летнего приезжего из города Улан-Удэ. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. У подозреваемого изъята большая часть похищенных ювелирных изделий, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.За разбой, совершенный в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Улан-удэнцу грозит до 15 лет колонии.Налётчика заключили под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершённым преступлениям.