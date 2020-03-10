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В Улан-Удэ возможен снег

В Улан-Удэ возможен снег
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра 10 марта по республике местами небольшой снег

Ветер северо-западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 17-22, местами 25-30,по южным и центральным районам при облачности до 10, днём 1-6, местами 8-13 мороза.

В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 17-19, днём 2-4 мороза.
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