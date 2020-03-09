В Бурятии сняли запрет на проведение массовых мероприятий

По результатам еженедельного мониторинга уровень заболеваемости ОРВИ в Бурятии ниже эпидпорога почти в 2 раза. В Улан-Удэ заболеваемость ниже эпидпорога в 1,5 раза, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
- В связи со снижением заболеваемости и стабилизацией эпидситуации ранее введённые ограничения отменяются, в том числе и запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей, - отметили в Роспотреднадзоре.
При этом в целях снижения риска распространения инфекционных заболеваний, в том числе и новой коронавирусной инфекции, необходимо продолжить усиленный контроль за дезинфекционным режимом, «утренним фильтром», информационной работой с населением о мерах профилактики и прочее.
Как сообщал «Байкал-Daily», запрет на проведение массовых мероприятий в Бурятии был введён 4 февраля. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Улан-Удэ отменили международный турнир «Baikal Open», который должен был пройти с 5 по 7 марта.
Чуть более двух недель школы Улан-Удэ были закрыты на карантин. Ученики вышли на занятия 26 февраля.