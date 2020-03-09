В Улан-Удэ в ДТП с грузовиком смялась «Тойота»

Авария произошла вчера днём
Накануне, 8 марта около 15:30 на улице Куйбышева в Улан-Удэ произошло ДТП.
По совам очевидца аварии, водитель автомобиля «Тойота Креста» совершил столкновение с микрогрузовиком. В результате ДТП пострадавших нет.
«Тойота» получила значительные механические повреждения, у грузовика повреждений нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером на улице Мокрова в Улан-Удэ произошло ДТП.
Здесь столкнулись «Тойота» и «Субару».
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