В Иркутской области рецидивист украл «ювелирки» на 80 тысяч

Злоумышленник пробрался в квартиру через окно



С заявлением о квартирной краже в дежурную часть полиции обратилась 44-летняя жительница посёлка Усть-Ордынский Иркутской области.



Полицейские выяснили, что злоумышленник через оконную раму проник в квартиру потерпевшей и украл ювелирные изделия. Сумма ущерба составила свыше 80 тысяч рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний неработающий местный житель, ранее судимый за аналогичный преступления.



За кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ М ВД по Иркутской области.



