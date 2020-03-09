 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Марта

08 Марта

Популярное

В Иркутской области рецидивист украл «ювелирки» на 80 тысяч

В Иркутской области рецидивист украл «ювелирки» на 80 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник пробрался в квартиру через окно

С заявлением о квартирной краже в дежурную часть полиции обратилась 44-летняя жительница посёлка Усть-Ордынский Иркутской области.

Полицейские выяснили, что злоумышленник через оконную раму проник в квартиру потерпевшей и украл ювелирные изделия. Сумма ущерба составила свыше 80 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний неработающий местный житель, ранее судимый за аналогичный преступления.

За кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ М ВД по Иркутской области.

Иркутская область кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ДТП с грузовиком смялась «Тойота»
В Улан-Удэ в ДТП с грузовиком смялась «Тойота»
Общество, 09.03.2020
Авария произошла вчера днём 
В Бурятии полицейские поздравили ветерана тыла с 8 марта
В Бурятии полицейские поздравили ветерана тыла с 8 марта
Общество, 09.03.2020
В этом году Дулме Батуевой исполнится 97 лет
Бурятская боксана победила на соревнованиях в Латвии
Бурятская боксана победила на соревнованиях в Латвии
Общество, 09.03.2020
Кристина Ткачева завоевала золото
«Это просто щас в разгаре високосный трудный год»: Бурятский поэт высмеял мировые события
«Это просто щас в разгаре високосный трудный год»: Бурятский поэт высмеял мировые события
Общество, 09.03.2020
Юрий Ботоев написал юмористическое стихотворение о происходящих в мире событиях
«Такого кино из Бурятии мир ещё не видел!»: Дари Саханова инвестирует в таинственный фильм
«Такого кино из Бурятии мир ещё не видел!»: Дари Саханова инвестирует в таинственный фильм
Общество, 09.03.2020
Теннисистку привлёк фильм, и она решила поучаствовать в его создании 
В Бурятии состоялась премьера клипа «Бэшэг»
В Бурятии состоялась премьера клипа «Бэшэг»
Общество, 09.03.2020
Лирическую композицию исполняет молодой певец Цырен Нимаев. ВИДЕО 
Жительницам Бурятии незнакомцы дарили цветы
Жительницам Бурятии незнакомцы дарили цветы
Общество, 09.03.2020
Таким образом мужчины поздравляли с Международным женским днём. ВИДЕО
НТВ рассказал, как улан-удэнцы помогают Национальной библиотеке с переездом
НТВ рассказал, как улан-удэнцы помогают Национальной библиотеке с переездом
Общество, 09.03.2020
Сюжет вышел накануне в программе «Сегодня». ВИДЕО
В Улан-Удэ сегодня днём до -5 градусов
В Улан-Удэ сегодня днём до -5 градусов
Общество, 09.03.2020
По республике днём 2-7, местами 8-13 мороза
Известные мужчины Бурятии поздравили женщин с 8 марта
Известные мужчины Бурятии поздравили женщин с 8 марта
Общество, 08.03.2020
Они прочитали в ролике стихотворение Эдуарда Асадова. ВИДЕО
В Китае разработали прибор для диагностики коронавируса за полчаса
В Китае разработали прибор для диагностики коронавируса за полчаса
Общество, 08.03.2020
90 тысяч комплектов направили на безвозмездной основе в больницы и медицинские центры провинции Хубэй
«Красотища»: Друзья Михаила Асташова сделали ремонт в его комнате в общежитии
«Красотища»: Друзья Михаила Асташова сделали ремонт в его комнате в общежитии
Общество, 08.03.2020
Они отремонтировали помещение, пока спортсмен находился на соревнованиях. ВИДЕО
Бурятский артист исполнил хит Андрея Губина
Бурятский артист исполнил хит Андрея Губина
Общество, 08.03.2020
Это музыкальный подарок женщинам на 8 марта

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^