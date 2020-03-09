Злоумышленник пробрался в квартиру через окно
С заявлением о квартирной краже в дежурную часть полиции обратилась 44-летняя жительница посёлка Усть-Ордынский Иркутской области.
Полицейские выяснили, что злоумышленник через оконную раму проник в квартиру потерпевшей и украл ювелирные изделия. Сумма ущерба составила свыше 80 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний неработающий местный житель, ранее судимый за аналогичный преступления.
За кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ М ВД по Иркутской области.
В Иркутской области рецидивист украл «ювелирки» на 80 тысяч
Общество, Фото:
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