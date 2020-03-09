Соревнования проходили в Норвегии
8 марта в Холменколлене (Норвегия) завершился очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. 7 марта прошёл марафон на 30 км классическим стилем среди женщин. По результатам соревнований бурятская лыжница Алиса Жамбалова стала 23-й.
Победу одержала представительница Швеции Фрида Карлссон, второе место у Терезы Йохауг (Норвегия), третье место у Эббы Андерсен (Швеция), пишет интернет-газета «Российский стадион».
Как сообщал «Байкал-Daily», Алиса Жамбалова выступит на чемпионате России. Соревнования состоятся с 26 марта по 5 апреля в Тюмени. Недавно Алиса Жамбалова в составе эстафеты стала четвёртой на этапе Кубка мира в финском Лахти.
В феврале бурятская лыжница показала лучший результат среди россиянок на многодневной гонке «Ски Тур-2020».
Алиса Жамбалова стала 23-й на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Общество, Фото:
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